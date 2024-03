Concert Collectif Baroque à l’Arrosoir rue de Crussol Figeac, vendredi 29 mars 2024.

« Collectif Baroque » est un collectif de musique ancienne.

Leur répertoire aborde les différents styles qui ont mêlé leurs influences en Europe, du 17ème au milieu du 18ème siècle.

Ils proposent des pièces de compositeurs baroques (Bach, Vivaldi, Haendel, Corelli, Rameau, Boismortier, Telemann…)

Les concerts mobilisent à chaque fois des formations différentes quatuors, trios ou duos, avec instruments ou chant et basse continue.

L’instrumentarium de ce premier concert à l’ Arrosoir comprendra l’épinette, le violoncelle et la flûte à bec.

Une présentation des instruments et des compositeurs est proposée.

Début : 2024-03-29 19:30:00

fin : 2024-03-29

rue de Crussol l’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie

