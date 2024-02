Concert Ched’O’Brod Le Coupe Gorge Parthenay, samedi 30 mars 2024.

Ched’O’Brod, musicien, guitariste, chanteur. Rock’n’roll, blues, chanson française. D’Eddie Cochran, d’Edith Piaf à Nino Ferrer en passant par AC/DC, Lynyrd Skynyrd, Johnny Cash, Johnny (le nôtre) et Michel Polnareff, Ched’o’brod, musicien des fameux Rodeo Joe, emmène le public dans son sud profond et vit son American dream à sa façon. Seul sur scène, au début, le public participe, chante et joue de la batterie avec les pieds et les mains… Guitariste/chanteur en fonction de l’ambiance et des invités, venez avec votre bonne humeur et vos cordes vocales.! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 21:00:00

fin : 2024-03-30 23:00:00

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine rotureauch@gmail.com

L’événement Concert Ched’O’Brod Parthenay a été mis à jour le 2024-02-22 par CC Parthenay Gâtine