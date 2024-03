[COMPLET] Il était une fois… Mais pas deux ! | Cie L’arbre à son Quai des arts Cugnaux, samedi 23 mars 2024.

Il était une fois une graine… Emportée dans un tourbillon, elle a traversé le temps et les saisons. Au bout de son voyage, elle a rencontré un jardinier. Il l’a semée, arrosée, choyée et la terre est devenue son logis. Passent les jours, passent les nuits, brille le soleil et ruisselle la pluie. Passent les jours, passent les nuits, chantent les oiseaux qui font leur nid.

Au fil des semaines, dans ce potager, tout se transforme, les pommes dégringolent, les insectes grouillent et volent… Et cette graine, qu’est-elle devenue ?

Deux séances :

10h30 [COMPLET]

11h15 [COMPLET]

À partir de 2 ans

Avec Audrey Partinico (comédienne) et Frédéric Dufée (musicien).

Programmé dans le cadre de la Semaine de la Parentalité.

Quai des arts Quai des arts, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie