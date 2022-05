Compagnie Antonio Najarro – Les Nuits Flamencas Aubagne, 1 juillet 2022, Aubagne.

Compagnie Antonio Najarro – Les Nuits Flamencas Aubagne

2022-07-01 22:00:00 – 2022-07-01

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne

Diplômé du Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid, il s’est produit comme danseur étoile au Ballet Nacional de España dont il deviendra le directeur artistique.



Sa création Alento est un reflet vivant de son style ainsi que sa vision personnelle de la danse espagnole.



Alento est interprété en direct par le guitariste compositeur Fernando Egozcue, ses musiciens et plus de 15 danseurs sur scène embrassant tous les styles de danse (flamenco, Escuela Bolera, folklore et danse stylisée).

Danseur et chorégraphe plusieurs fois récompensé, Antonio Najarro a été formé par les plus prestigieux maîtres de danse du classique au flamenco.

