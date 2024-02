Comédie « Le Facteur » Bassillon-Vauzé, samedi 6 avril 2024.

Par la compagnie Dryadalis. Humour et drame mêlés à la perfection, provoque l’hilarité sur fond de gravité. Pièce originale et sensible. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Salle des fêtes

Bassillon-Vauzé 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine reservations.dryadalis@gmail.com

