Colloque : « le Lot à travers l’histoire » : La Société des études du Lot, 150 ans d’activités Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Colloque : « le Lot à travers l’histoire » : La Société des études du Lot, 150 ans d’activités Cahors, 1 décembre 2022, Cahors. Colloque : « le Lot à travers l’histoire » : La Société des études du Lot, 150 ans d’activités

Hôtel de Ville Salle Henri-Martin Cahors Lot Salle Henri-Martin Hôtel de Ville

2022-12-01 – 2022-12-01

Salle Henri-Martin Hôtel de Ville

Cahors

Lot Jeudi 1er décembre : Hôtel de Ville, salle Henri-Martin – La Société des études du Lot, 150 ans d’activités. Accueil par le maire de Cahors, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Introduction par 1e président de la SEL, Marc Lecuru, Conférence inaugurale, Une relecture de l’histoire du Quercy avec Jean Lartigaut Jean-Pierre Amalric, La SEL des années 1930, Étienne Baux, Il était une fois : la Société des études du Lot. Ses origines. Quelques faits de son histoire, Jean-Michel Rivière, La Société des Sciences et des arts du Lot… séante à Montauban (1795- 1809), Jacques Carral, Essai biographique sur Jacques-Antoine Delpon de Livernon, précurseur de la SEL, Guy Réveillac, L’archéologie à la SEL, chercheurs et approches, Didier Rigal, Soirée : Repas et concert-présentation, restaurant La Chartreuse. Camins de biais, par Xavier VIDAL. Voyage au sein des musiques de traditions populaires d’Occitanie depuis le Gers, les Landes et les Pyrénées gascons, en passant par le Lauragais et se terminant par le Quercy lotois. – – – – – – Notre association en 180 secondes (NA 180’’) Libre parole à plusieurs associations culturelles du Lot Expositions photographiques Nelly Blaya & Jean-Louis Nespoulous Pour célébrer le 150e anniversaire de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot (SEL), un colloque se tiendra début décembre. Des contributions inédites sur l’histoire de la SEL et celle du Lot y seront présentées (toutes périodes et toutes disciplines). Jeudi 1er décembre : Hôtel de Ville, salle Henri-Martin – La Société des études du Lot, 150 ans d’activités. Accueil par le maire de Cahors, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Introduction par 1e président de la SEL, Marc Lecuru, Conférence inaugurale, Une relecture de l’histoire du Quercy avec Jean Lartigaut Jean-Pierre Amalric, La SEL des années 1930, Étienne Baux, Il était une fois : la Société des études du Lot. Ses origines. Quelques faits de son histoire, Jean-Michel Rivière, La Société des Sciences et des arts du Lot… séante à Montauban (1795- 1809), Jacques Carral, Essai biographique sur Jacques-Antoine Delpon de Livernon, précurseur de la SEL, Guy Réveillac, L’archéologie à la SEL, chercheurs et approches, Didier Rigal, Soirée : Repas et concert-présentation, restaurant La Chartreuse. Camins de biais, par Xavier VIDAL. Voyage au sein des musiques de traditions populaires d’Occitanie depuis le Gers, les Landes et les Pyrénées gascons, en passant par le Lauragais et se terminant par le Quercy lotois. – – – – – – Notre association en 180 secondes (NA 180’’) Libre parole à plusieurs associations culturelles du Lot Expositions photographiques Nelly Blaya & Jean-Louis Nespoulous Salle Henri-Martin Hôtel de Ville Cahors

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Cahors Lot Salle Henri-Martin Hôtel de Ville Ville Cahors lieuville Salle Henri-Martin Hôtel de Ville Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Colloque : « le Lot à travers l’histoire » : La Société des études du Lot, 150 ans d’activités Cahors 2022-12-01 was last modified: by Colloque : « le Lot à travers l’histoire » : La Société des études du Lot, 150 ans d’activités Cahors Cahors 1 décembre 2022 Hôtel de Ville Salle Henri-Martin Cahors Lot

Cahors Lot