Cirque // La mêlée – Cie 220 vols Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste

Cirque // La mêlée – Cie 220 vols SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste

2022-05-24 10:00:00

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste Assistez à une représentation originale ! Deux circassiens se sont lancés dans un nouveau projet : cirque portatif et rapprochement du public ont amené l’idée de La Mêlée : Mémoire de demain qui abordera, sous une forme poétique, le thème de la rencontre à travers la convergence de souvenirs, de désirs et du présent de personnes venant de différents horizons. Dans notre société où les moyens de communications sont très développés, ils s’interrogent sur la profondeur de nos liens dans une rencontre. Sans cette « profondeur » comment créer de « vraies » histoires, comment construire une société ou un quartier rêvé ? Sur une surface de 4m2, le spectacle rassemble mât, échelle d’équilibre, danse et musique live pour une proposition poétique et humaine qui donne naissance à l’envie de faire ensemble. contact@maisondusavoir.fr +33 5 62 39 78 48 SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste

