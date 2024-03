CINÉMA MARATHON GÉNÉRATION HONG-KONG KLUB Metz, vendredi 29 mars 2024.

CINÉMA MARATHON GÉNÉRATION HONG-KONG KLUB Metz Moselle

Vendredi

– L’enfer des Armes (1980) Tsui Hark 1h32

– Made in Hong-Kong (1997) Fruit Chan 1h48

En cette fin de mois et pour l’arrivée du printemps, et même si le thème n’a rien à voir, nous vous proposons une soirée basée sur le cinéma et surtout la jeunesse Hong Kongaise.

Ça va être violent, trash, punk, engagé, nihiliste, poétique et surtout, indécent.Tout public

10 EUR.

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

KLUB 5 rue Fabert

Metz 57000 Moselle Grand Est

