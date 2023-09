Ciné-conférence : une vie avec Oradour Cinéma L’Uxello Vayrac, 13 octobre 2023, Vayrac.

Vayrac,Lot

Table-ronde avec Agathe Hébras, co-autrice de Le dernier témoin d’Oradour-sur-Glane, Patrick Séraudie, réalisateur, et Benoît Sadry, suivie à 20h30 de la projection du film : Une vie avec Oradour.

2023-10-13 18:30:00 fin : 2023-10-13 . 3.5 EUR.

Cinéma L’Uxello place Cap Del Let

Vayrac 46110 Lot Occitanie



Round-table discussion with Agathe Hébras, co-author of Le dernier témoin d’Oradour-sur-Glane, Patrick Séraudie, director, and Benoît Sadry, followed at 8:30pm by screening of the film Une vie avec Oradour

Mesa redonda con Agathe Hébras, coautora de Le dernier témoin d’Oradour-sur-Glane, Patrick Séraudie, cineasta, y Benoît Sadry, seguida a las 20.30 h de la proyección de la película Une vie avec Oradour

Gesprächsrunde mit Agathe Hébras, Co-Autorin von Le dernier témoin d’Oradour-sur-Glane, Patrick Séraudie, Regisseur, und Benoît Sadry, gefolgt von der Vorführung des Films: Ein Leben mit Oradour um 20:30 Uhr

Mise à jour le 2023-09-10 par OT Vallée de la Dordogne