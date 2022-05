Ciné – rencontre : 14-18, refuser la guerre Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Ciné – rencontre : 14-18, refuser la guerre Martigues, 24 mai 2022, Martigues. Ciné – rencontre : 14-18, refuser la guerre Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre Martigues

2022-05-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-24 22:00:00 22:00:00 Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre

Martigues Bouches-du-Rhône Une carte blanche à Jean-Michel GUIEU, maître des conférences en histoire contemporaine des relations internationales à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.



Projection de “14-18, refuser la guerre” suivi d’une rencontre. Projection suivi d’une rencontre au cinéma La Cascade. administration.renoir@sfr.fr +33 4 42 44 32 21 http://www.cinemartigues.com/ Une carte blanche à Jean-Michel GUIEU, maître des conférences en histoire contemporaine des relations internationales à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.



Projection de “14-18, refuser la guerre” suivi d’une rencontre. Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre Martigues

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre Ville Martigues lieuville Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Ciné – rencontre : 14-18, refuser la guerre Martigues 2022-05-24 was last modified: by Ciné – rencontre : 14-18, refuser la guerre Martigues Martigues 24 mai 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône