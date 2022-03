Ciné-concert Saint-Laurent-de-Neste, 28 mai 2022, Saint-Laurent-de-Neste. Ciné-concert à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

2022-05-28 20:30:00 – 2022-05-28 à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées “Le Voleur de Bagdad” Cette année, le Festival du film muet d’Anères s’associe au Centre culturel pour vous proposer 5 films cultes accompagnés en direct.

Résumé Ahmad, le calife de Bagdad, est dépossédé de son trône par son grand vizir, le magicien Jaffar. Dans les cachots de la prison, Ahmad fait la connaissance d’Abou, le petit voleur de Bagdad qui l’aide à s’enfuir. contact@maisondusavoir.fr +33 5 62 39 78 48 à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Autres Lieu Saint-Laurent-de-Neste Adresse à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Ville Saint-Laurent-de-Neste lieuville à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Departement Hautes-Pyrénées

Ciné-concert Saint-Laurent-de-Neste 2022-05-28 was last modified: by Ciné-concert Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste 28 mai 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées