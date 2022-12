Ciné-club portugais Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 6 6 Pureza (Renato Barbieri, 2019, Brésil)

Séance présentée et animée par Lorena Vita Ferreira

Film en portugais sous-titré en français



Le film est basé sur l’histoire vraie de Pureza Lopes Loyola. Pureza (Dira Paes) est une mère célibataire qui vit avec son fils, Abel (Matheus Abreu), dans une région pauvre du Maranhão. Mécontent de la vie qu’ils mènent, le jeune homme décide de quitter l’endroit pour chercher un emploi dans une société minière réputée. Après des mois sans nouvelles de son fils, Pureza décide de partir à sa recherche. Au cours de son voyage, elle découvre une ferme qui utilise un système d’emprisonnement des travailleurs ruraux, un esclavage moderne. Toujours en quête de son fils, elle s’y rend pour travailler, et est témoin des traitements brutaux subis par les employés, ainsi que de la déforestation illégale des forêts. Luttant contre un système pervers et puissant, cette femme battante fera face à tous ceux qui se dresseront devant elle, avec une foi inébranlable et l’espoir de retrouver son fils. Cycle de cinéma portugais à L’Arca delle lingue. Ciné-club italien L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement

