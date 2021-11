Dole Dole Dole, Jura Chiens et Chats nos amis Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Chiens et Chats nos amis Dole, 15 mai 2022, Dole.

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 Rond-Point des Droits de l'Homme Dolexpo

Dole Jura 6 6 EUR Féline ou canine, cette exposition est une épreuve de sélection au même titre

que les concours agricoles pour les autres espèces animales.

Cette sélection vise à l’amélioration des races.

Le 15 mai de 9h à 18h à Dolexpo.

Catégories d'évènement: Dole, Jura
Lieu Dole Adresse Rond-Point des Droits de l'Homme Dolexpo