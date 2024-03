Chasse aux Oeufs Sainte-Fauste, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux oeufs de Pâques au Golf des Sarrays !

Nous souhaitons, cette année, aller plus loin dans cet événement et proposer une action de sensibilisation et de découverte de la Biodiversité locale.

En effet, même pour un département rural, nombre d’enfants restent insensibles à l’environnement et à la connaissance de celui-ci. Nous proposerons donc, en lien avec la chasse aux œufs, une chasse aux trésors sur la nature.

Cette démarche s’inscrit dans notre envie de labelliser le golf des Sarrays auprès de la FFgolf en tant que Golf RSE et éco-responsable.

Nous comptons sur vous pour venir, et mettre en avant cette belle journée et festive pour notre département.

De plus, si vous souhaitez nous aider dans cette démarche, vous pouvez devenir partenaire du golf sous plusieurs formes. EUR.

Début : 2024-03-31

fin : 2024-04-01

Sainte-Fauste 36100 Indre Centre-Val de Loire

