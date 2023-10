Un petit goût de Loire Charmigny Chançay, 27 janvier 2024, Chançay.

Chançay,Indre-et-Loire

Un petit goût de Loire : visite du chai et de la cave troglo pour découvrir l’AOC Vouvray et la méthode traditionnelle, dégustation de 8 vins de Loire avec ardoises de mets régionaux pour découvrir le vignoble de Loire (AOC, terroirs, cépages…).

2024-01-27 fin : 2024-01-27 13:00:00. 45 EUR.

Charmigny

Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A little taste of the Loire: visit of the cellar and the troglo cellar to discover the AOC Vouvray and the traditional method, tasting of 8 wines of the Loire with slates of regional dishes to discover the vineyard of the Loire (AOC, soils, grape varieties…)

Un poco de sabor del Loira: visita de la bodega y del troglo para descubrir la AOC Vouvray y el método tradicional, degustación de 8 vinos del Loira con pizarras de platos regionales para descubrir el viñedo del Loira (AOC, terroirs, variedades de uva…)

Ein kleiner Geschmack der Loire: Besuch des Weinkellers und des Troglo-Kellers, um die AOC Vouvray und die traditionelle Methode zu entdecken, Verkostung von 8 Loire-Weinen mit Schiefertafeln mit regionalen Gerichten, um das Weinbaugebiet der Loire zu entdecken (AOC, Terroirs, Rebsorten…)

Mise à jour le 2023-10-25 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire