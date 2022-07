Chapistival Marseille 3e Arrondissement, 13 juillet 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Chapistival

38 Traverse Notre Dame de Bon Secours Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours

2022-07-13 – 2022-07-17

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

0 16 Plaisirs d’été, douce légèreté, joie partagée, monde coloré !



Au Chapistival tu viendras

L’été tu célèbreras

Tes acolytes de fête tu emmèneras

Selon ton inspi tu te déguiseras

Sous les platanes tu danseras

La joie de vivre tu répandras



On te propose de revivre 5 ans d’événements du Chapiteau en 5 jours : t’en dis quoi ?

Une sorte de Maxi Best Of de tout ce que tu as pu vivre avec nous : tu nous suis ?

Viens donc célébrer l’été au Chapiteau pour faire le plein de soleil et de good vibes !



5 jours de fête open air & indoors

45 heures de son

+ 25 artistes et collectifs

+ 15 activités zinzins

Du bonheur en grande quantité



Programmation



• Day 1 – Opening – La Frairie | Tapage Nocturne dans les règles de l’art | 19h-02h

w/ Error.Tpg (Dépression Mondaine, Guipol, D. Jekyll, Franssouax) + VJing Gaël Lapasset



• Day 2 – Disco Souk | Déviation sur la planète disco | 19h-02h

w/ Eva Peel (Deviant Disco), Nabil Vortex (Serendip Lab) & Fred Serendip (Deviant Disco, Serendip Lab), Lil’Pea



• Day 3 – All Inclusive | La techno qui te retourne le cerveau | 16h-04h

w/ Paul Nazca, Anticlimax, Mameel, Arcene K, Elyas



• Day 4 – Cocktail 13 Acidulé | Put Acid In My House | 16h-04h

w/ Flyov, MRZ, DJ Ale, Sekhem, Love Reaction, Mariola Barbara, Kasper Marott



• Day 5 – Soultrain Party | Toustes à bord du train de la fête | 16h-23h

w/ DJ Brett + performances





Pêle-Mêle d’activités

Bar à paillettes – Blind Test – Body Painting – Chaises musicales disco – Chamboule tout – Déguisements – Dance performance – Drag performance – Flash mob – Jeux géants – Pêche aux canards – Show pyrotechnique – Speed dating zinzin – Stand up – Tattoo – Tombola – VJing… and More !



Le détail des activités par jour sera précisé prochainement, stay tuned !

On te propose de revivre 5 ans d’événements du Chapiteau en 5 jours : t’en dis quoi ?

http://www.facebook.com/Le.Chapiteau.labelledemai/?ref=page_internal

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-07-01 par