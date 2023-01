Rencontres Arles-Sagné Chapelle Sainte-Anne, 2 février 2023, Arles.

Rencontres Arles-Sagné 2 – 12 février Chapelle Sainte-Anne

Le Comité de jumelage-coopération met à l’honneur la culture mauritanienne

Chapelle Sainte-Anne Place de la république 13200 ARLES Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Depuis 1989, Arles est jumelée avec le village de Sagné, situé dans le sud de la Mauritanie. Pour fêter la richesse de ce partenariat qui dure depuis plus de 30 ans, le comité de jumelage-coopération mettra à l’honneur la culture mauritanienne, du 2 au 12 février à la chapelle Sainte-Anne. Au programme : expositions, contes, concert, défilé de mode, etc. À cette occasion, le Maire de Sagné, des artistes mauritaniens, des Sagnankais seront accueillis à Arles.

Le renouvellement de la signature de la charte de jumelage-coopération par le Maire d’Arles, Patrick de Carolis et le Maire de Sagné-Lobaly, Bâ Mamoudou Heïba, aura lieu le samedi 4 février à 10h, en salle d’honneur de l’Hôtel de Ville, il sera suivi à 11h, du vernissage des expositions à la chapelle Sainte-Anne.

La Mauritanie et Sagné s’exposent à la chapelle Sainte-Anne :

– Oumar Ball, Béchir Malum et Sidi Yahya, plasticiens mauritaniens

– Michel Lacanaud “Mauritanie 93”, reportage sur une mission de conservation des ouvrages de la bibliothèque de Ouadane

– Pascal Bois “Eïba”, photos réalisées par les enfants de Sagné à l’aide de sténopés fabriqués par les élèves du collège Ampère

– Yéro Djigo “Frères d’Harmattan”, portraits des derniers tirailleurs sénégalais

– La mode à Sagné, réalisations d’élèves du lycée Montmajour

– La vie à Sagné, vidéos réalisées par les villageois.

Le programme des animations :

Vendredi 3 février : à 19h, Nuit de la poésie

Samedi 4 février : à 9h30, accueil des Sagnankais, avec l’Etoile de l’Avenir, à 10h, renouvellement de la signature de la charte de jumelage-coopération, à 11h inauguration des expositions, à 16h défilé de mode, à 17h concert de kora n’goni par Sedoula.

Mardi 7 et mercredi 8 février : à 15h “Le piroguier du désert” Mamadou Sall, conteur mauritanien, Sounou Thiossane. À partir de 7 ans.

Vendredi 10 février : à 15h “Le piroguier du désert” Mamadou Sall, conteur mauritanien, C’est le chameau qui me l’a dit. À partir de 5 ans.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T09:30:00+01:00

2023-02-12T19:00:00+01:00