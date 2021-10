Championnat de France de Course en Montagne Arrens-Marsous, 12 juin 2022, Arrens-Marsous.

Championnat de France de Course en Montagne 2022-06-12 – 2022-06-12 Village ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées Arrens-Marsous

7h30-8h30 : retrait des dossards

9h : Course 1 / Cadets, cadettes et juniors femmes + open cadettes, cadets, juniors femmes

9h45 : Course 2 / Espoirs, Séniors et Masters femmes + open espoirs, seniors et masters femmes

10h30 : Course 3 / Juniors hommes + open juniors hommes

11h15 : Course 4 / Espoirs, Séniors et Masters hommes + open espoirs, seniors et masters hommes

+33 6 85 57 09 54

