Carnaval des enfants centre ville Munster, 9 mars 2024, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Enfilez votre plus beau costume et venez participer à la cavalcade dans les rues de Munster. Cette année sera organisé un concours du plus bel engin roulant ! Une manifestation organisée par le Conseil Municipal des jeunes de Munster..

2024-03-09 fin : 2024-03-09 . EUR.

centre ville

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Put on your best costume and come to participate in the cavalcade in the streets of Munster. This year, a contest of the most beautiful rolling machine will be organized! An event organized by the Municipal Youth Council of Munster.

Ponte tu mejor disfraz y ven a participar en la cabalgata por las calles de Munster. Este año se organizará un concurso para elegir la máquina enrolladora más bonita Acto organizado por el Consejo Municipal de la Juventud de Munster.

Schlüpfen Sie in Ihr schönstes Kostüm und nehmen Sie an der Kavalkade durch die Straßen von Munster teil. Dieses Jahr wird ein Wettbewerb für das schönste fahrbare Untersatz organisiert! Eine Veranstaltung, die vom Jugendstadtrat von Munster organisiert wird.

