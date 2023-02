Malo Texier Centre Culturel de Quartier Bordeblanche Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Entrée libre

Concert – Dans le cadre d’Apéro-lingot Centre Culturel de Quartier Bordeblanche 5, rue Yves-Rouquette 31100 Toulouse Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Malo Texier souffle des mélodies qui sentent l’espoir malgré la nuit et qui font briller les déboires. Son répertoire emprunte autant aux classiques qu’aux airs de jazz, esprit hip-hop / soul et énergie rock, au service de textes en français. Si elle ouvre la bouche, elle ouvre son coeur. C’est généreux et ça donne envie de suivre ce chemin qui commence juste.

Malo Texier est lauréate du tremplin musical Décroche le son 2022 !

