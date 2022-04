Cavagnac Festival Cavagnac, 1 juillet 2022, Cavagnac.

Cavagnac Festival Cavagnac

2022-07-01 – 2022-07-03

Cavagnac Lot Cavagnac

30 EUR 01/07 : DJ Olivier, Qui de nous 2, Rookie blues band, Ginie Perla, The Hungries.

02/07 : Didier Decle, Hummingbrid, Sabrina, DJ Jérôme, A. Chassagne, Douchka, O. Villa.

03/07 : Thierry et Fred, Emilie Foloppe, Jocelyne Lafaille, Singa, Liz Wild, Pat et Tic

Un festival de musiques actuelles, pendant 3 jours dans la commune de Cavagnac, parrainé par Alexandre Chassagnac.

+33 6 72 96 34 29

mâlesfêteurs

Cavagnac

