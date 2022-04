CANDLELIGHT : JUSTIN BIEBER, HOMMAGE A LA BOUGIE Toulouse, 20 juillet 2022, Toulouse.

CANDLELIGHT : JUSTIN BIEBER, HOMMAGE A LA BOUGIE CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse

2022-07-20 – 2022-07-20 CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord

Toulouse Haute-Garonne

25 EUR 25 40 Repéré à l’âge de 13 ans, Justin Bieber est rapidement devenu l’étoile montante du monde de la pop-R&B.

Depuis 2009, le petit protégé d’Usher a cumulé les disques de platine, les tournées à l’internationale et même un Grammy Award.

Pour la première fois en France, Candlelight rend hommage au chanteur canadien lors d’une série de concerts exclusifs.

C’est sous la voûte de la Chapelle des Carmélites qu’un quatuor à cordes interprétera les plus grands tubes de Justin pour le plus grand bonheur de ses fans.

Replongez dans la discographie de l’artiste, le tout dans une ambiance intimiste à la lueur des bougies pour encore plus de magie !

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies avec le meilleur de Justin Bieber interprété par un quatuor à cordes !

