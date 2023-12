Voiles de Camaret en chantant Camaret-sur-Mer Catégories d’Évènement: Camaret-sur-Mer

fin : 2024-02-24 . Un repas festif en chansons C’est parti pour une nouvelle édition de voiles de Camaret en chantant ! Nous vous convions pour une soirée festive durant laquelle nous partirons explorer le répertoire des chants de marins. Cette soirée participe au financement de Voiles de Camaret 2024. Chanteurs, musiciens, marins, amoureux de la mer, tout public, vous êtes invités le samedi 24 février 2024 à la salle Saint-Ives de Camaret à partir de 19 heures. Venez avec vos chansons ! Nous vous proposons de former des tables de 10-12 personnes. Inscriptions sur le site internet des Voiles de Camaret . Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne

