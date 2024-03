Rando-Kayak commentée sur le Bélon La Semaine de nos rias Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer, jeudi 2 mai 2024.

Rando-Kayak commentée sur le Bélon La Semaine de nos rias Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère

Embarquez pour une visite guidée en kayak sur le Bélon et partez à la découverte de l’histoire de la star des huîtres, la descente est commentée par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire et encadrée par un animateur du Domaine de Beg Porz.

Balade de 3h, dont 2h15 sur l’eau. .

Début : 2024-05-02 09:00:00

fin : 2024-05-02 12:00:00

Lieu-dit Beg Porz Domaine de Beg Porz

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne pays-art-histoire@quimperle-co.bzh

