Exposition Kinklenn Coquette Quimper, jeudi 2 mai 2024.

Du 2 mai 2024 au 14 mars 2025, l’exposition Kinklenn- Coquette de l’École de Broderie Pascal Jaouen joue la carte de la sophistication. Cette année, Yann Lagoutte et son équipe mettent en scène un accessoire majoritairement féminin, le sac à main et ses déclinaisons.

Pochette, minaudière, clutch ou cartable, les brodeuses et brodeurs de l’École de Broderie se réapproprient les codes du chic et du raffinement. À cette occasion, l’équipe a refait appel à Catherine Roncin, artisan-gainier basée à Saint-Nazaire, qui a déjà mis son talent au service de la collection de Haute-Broderie Pascal Jaouen War an Hent… en 2019, et a collaboré à l’exposition Joyaux en 2022.

Le public découvrira ainsi une vingtaine de pièces uniques, réalisées artisanalement et avec passion dans le respect de gestes anciens, savoir-faire et patience transparaissant dans le choix et la manipulation de matériaux précieux. Ces bijoux de bras prendront toute leur dimension onirique auprès de 6 nouvelles tenues brodées réalisées par Johanna de Rangot pour l’École de Broderie, et de pièces d’exception signées Catherine Roncin et Johanna de Rangot.

Cette exposition est par ailleurs une façon de réaffirmer que l’héritage de Pascal Jaouen, fondateur de l’École de Broderie, est pérenne et a ouvert la voie à d’autres manières de broder du très beau. .

Début : 2024-05-02

fin : 2025-03-14

16 Rue Haute

Quimper 29000 Finistère Bretagne

