Quai Ouest fête ses 30 ans ! Port de Commerce Brest Brest, jeudi 2 mai 2024.

30 Ans !

C’est l’âge de la maturité, mais pas de la sagesse. C’est l’âge où on a encore envie de faire la fête, de découvrir de nouvelles choses, de partager et de se laisser surprendre.

Depuis sa création en 1994, l’agence a tracé un chemin musical trépidant à travers les terres bretonnes. Des salles de concerts de Brest à Plougastel, de la Presqu’île de Crozon à Plouguerneau, Quai Ouest Musiques a marqué son territoire, semant des mélodies et des rythmes dans son sillage.

Pour fêter ces 30 années de musique, de fête et de folie, l’équipe Quai Ouest prépare une série d’événements musicaux.

Les festivités auront lieu dans les salles de concerts les plus emblématiques de Brest et ses alentours mais aussi sur le Port de Co’. Une programmation éclectique, où se mêleront les sonorités les plus diverses, pour le plus grand plaisir de vos oreilles avides de découvertes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02

fin : 2024-05-04

Port de Commerce Brest 2ème éperon

Brest 29200 Finistère Bretagne

