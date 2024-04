36ème Journée des Plantes du 1er Mai à Brest Vallon du Stangalar, Brest, mercredi 1 mai 2024.

Le 1er mai 2024, c’est la 36ème édition de la journée des Plantes de Brest organisée par l’Arche aux Plantes, association de soutien du Conservatoire botanique de Brest. C’est un événement incontournable en Bretagne ! Cette année, 60 exposants dont plus de 50 pépiniéristes vous attendent dans le vallon du Stangalar, aux portes du Conservatoire Botanique National.

L’occasion de trouver la plante que vous recherchez ou celle que vous ne connaissiez pas encore, et de participer au soutien des actions menées par le CBN ou encore de discuter avec les membres de l’association et peut-être d’adhérer à l’Arche aux Plantes.

Nouveauté : une conférence de Pierre Bianchi sera présentée dans la salle de conférences du CBN sur le thème suivant : Acclimatation de l’Australie à la Bretagne, des rêves et des réalités.

Les bénéfices retirés de cette journée par l’association sont intégralement reversés en soutien aux actions menées par le CBN pour la sauvegarde des plantes menacées d’extinction.

Tombola,

Restauration possible sur place,

Accès gratuit à la fête,

Visite des serres du CBN l’après-midi, accès payant.

Vallon du Stangalar, Rampe du Stangalar, Brest Brest 29200 Finistère