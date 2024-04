Acclimatation de l’Australie vers la Bretagne Conférence de Pierre Bianchi Conservatoire botanique, salle de conférences 52 allée du Bot Brest Finistère. Brest, mercredi 1 mai 2024.

Conférence de Pierre Bianchi : une balade en Australie occidentale et en Nouvelles Galles du Sud, à la découverte des plantes qui pourraient s’acclimater en Bretagne, des réussites et des échecs ! Mercredi 1 mai, 15h00, 16h00 1

Lors de la Journée des Plantes du 1er Mai à Brest, une Conférence sera présentée par Pierre Bianchi : « Acclimatation de l’Australie à la Bretagne… des rêves et des réalités ». Scientifique à la retraite et passionné de plantes et créateur d’un jardin d’essais en climat méditerranéen Pierre Bianchi nous fera découvrir les plantes emblématiques de l’Ouest australien et de Nouvelles Galles du Sud qui pourraient se plaire dans notre région.

