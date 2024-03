Vagabonds de la baie excursion en Baie de Morlaix Roscoff, jeudi 2 mai 2024.

Vagabonds de la baie excursion en Baie de Morlaix Roscoff Finistère

Une escapade en baie de Morlaix, à la découverte du patrimoine maritime et de la faune locale.

Grâce au faible tirant d’eau du semi-rigide, vous pourrez vous approcher au plus près des îlots, et des espèces marines. Rien n’est promis mais il n’est pas rare de croiser des phoques sur leurs perchoirs. Votre guide vous apprendra également quelques bases de navigation. Si vous avez la chance de faire l’excursion à marée basse vous irez aussi découvrir l’immensité des parcs à huîtres de la baie. Pour finir vivez la relève des casiers pour apprendre les rudiments de cette pêche et voir si crabes ou homards se sont fait attraper. Et les plus curieux pourront goûter des algues fraîches.

Durée 1h45.

Prévoyez des vêtements chauds.

Des jumelles et des coupes vents sont à la disposition des passagers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 15:00:00

fin : 2024-05-02

Quai Charles de Gaulle

Roscoff 29680 Finistère Bretagne

