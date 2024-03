Braderie solidaire Secours Populaire Cenon, jeudi 28 mars 2024.

Braderie solidaire par le Secours populaire de Cenon et sa périphérie Jeudi 28 mars, 13h00 Secours Populaire

Début : 2024-03-28T13:00:00+01:00 – 2024-03-28T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T13:00:00+01:00 – 2024-03-28T16:00:00+01:00

Accueil par petits groupes de personnes, dans la boutique solidaire car espace restreint. Beaucoup de choix et de conseils donnés par les bénévoles présentes, dans la structure vestimentaire.

Nom de l’association: SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Email de l’association: spfcenon@orange.fr

Autre accessibilité : Tout public et tout handicap

Tarif : Petits prix d’articles à la pièce ou par lots.

Lieu : Résidence du Trait d’Union, Bât A – Rue Alexandre DUMAS à CENON

Inscription/Réservation : Non

