Botamiam – Festival de la randonnée Mesnay Mesnay Catégories d’évènement: Jura

Mesnay

Botamiam – Festival de la randonnée Mesnay, 25 mai 2022, Mesnay. Botamiam – Festival de la randonnée Parking de la Cartonnerie à Mesnay 1 Rue Vermot Mesnay

2022-05-25 09:30:00 – 2022-05-25 13:30:00 Parking de la Cartonnerie à Mesnay 1 Rue Vermot

Mesnay Jura Mesnay EUR 20 Mercredi 25 mai 2022 Savez-vous qu’à la lisière de nos forêts, le long de nos sentiers ou dans nos champs, se cachent bon nombre de plantes comestibles ? Venez découvrir leurs cachettes, leurs spécificités et leurs gouts aux côtés d’un botaniste expérimenté. Et que diriez-vous de conclure cette randonnée en dégustant un repas concocté par un chef à partir des plantes que vous aurez rencontrées ? Attention passage dans l’eau, prévoir des bottes ou des chaussures adaptées. Mercredi 25 mai 2022 Savez-vous qu’à la lisière de nos forêts, le long de nos sentiers ou dans nos champs, se cachent bon nombre de plantes comestibles ? Venez découvrir leurs cachettes, leurs spécificités et leurs gouts aux côtés d’un botaniste expérimenté. Et que diriez-vous de conclure cette randonnée en dégustant un repas concocté par un chef à partir des plantes que vous aurez rencontrées ? Attention passage dans l’eau, prévoir des bottes ou des chaussures adaptées. Parking de la Cartonnerie à Mesnay 1 Rue Vermot Mesnay

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Mesnay Autres Lieu Mesnay Adresse Parking de la Cartonnerie à Mesnay 1 Rue Vermot Ville Mesnay lieuville Parking de la Cartonnerie à Mesnay 1 Rue Vermot Mesnay Departement Jura

Mesnay Mesnay Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesnay/

Botamiam – Festival de la randonnée Mesnay 2022-05-25 was last modified: by Botamiam – Festival de la randonnée Mesnay Mesnay 25 mai 2022 Jura Mesnay

Mesnay Jura