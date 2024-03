Boost emploi – Réseau de parrainage Cugnaux Salle de formation 2 – Salle Albert Camus – Place de la République Cugnaux, jeudi 28 mars 2024.

Boost emploi – Réseau de parrainage Cugnaux Vous êtes à la recherche d’un emploi ?

Vous avez un projet de création d’entreprise ?

Vous ne savez pas comment entrer en contact avec les recruteurs ou les structures […] Jeudi 28 mars, 01h00 Salle de formation 2 – Salle Albert Camus – Place de la République

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T01:00:00+01:00 – 2024-03-29T00:59:59+01:00

Fin : 2024-03-28T01:00:00+01:00 – 2024-03-29T00:59:59+01:00

Le Relais Entreprises Emploi organise une rencontre avec des marraines et des parrains du monde de l’entreprise et de l’entreprenariat.

Vous aurez l’occasion d’échanger avec eux et de bénéficier si vous le souhaitez d’un accompagnement privilégié.

Venez à la rencontre du Réseau de parrainage Cugnalais, le 28 mars 2024 de 9h à 12h, au sein de la salle de formation 2, place de la République – 31270 Cugnaux.

Pré inscription et informations complémentaires auprès du R2E

05 62 87 30 10

Par mail : contact.r2e@mairie-cugnaux.fr

Salle de formation 2 – Salle Albert Camus – Place de la République Salle de formation 2 – Salle Albert Camus – Place de la République, Cugnaux Cugnaux 31270 L'Agora Haute-Garonne Occitania