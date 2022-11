Bols d’Air, les échappées culturelles du Grand Cahors Mercuès, 11 février 2023, Mercuès.

Bols d’Air, les échappées culturelles du Grand Cahors

Vertumne / Manu Galure

Écrit sur les chemins pendant plus de deux ans, le quatrième disque de Manu Galure pourrait être un récit de voyage, ou la peinture d’un paysage, ou bien un film d’aventure. On y entend une promenade, les saisons qui passent, le vent mauvais, on y devine les dessins dans les nuages et le bruit des ricochets sur l’eau.

En utilisant les multiples préparations de pianos droits, de pianos à queue, pianos crapauds et autres pianos insolites, le spectacle de Manu Galure est une exploration étrange et réjouissante, un paysage curieux de bruits et de notes dans lequel vivent des histoires.

