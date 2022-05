BANQUET DE PRINTEMPS “À LA TABLE DE L’AMI FRITZ” Phalsbourg Phalsbourg Catégories d’évènement: Moselle

Phalsbourg Moselle Phalsbourg 35 EUR À partir de 11h30, repas proposé par des chefs locaux à 35 euros (apéritif et café compris).

Lectures d’extraits tirés des oeuvres d’Erckmann-Chatrian. Présentation de danses traditionnelles et de costumes par le Groupe folklorique “Les Lys” de Marlenheim. Musique et chants. Château d’Einhartshausen à Phalsbourg. Uniquement sur réservation tourisme@paysdephalsbourg.fr +33 3 87 24 42 42 PLACE D’ARMES Château de Phalsbourg Phalsbourg

dernière mise à jour : 2022-05-06 par OT PAYS DE PHALSBOURG

