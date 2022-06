Bande dessinée et réalité augmentée Aix-en-Provence, 25 juin 2022, Aix-en-Provence.

Bande dessinée et réalité augmentée

Haut du Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-06-25 15:00:00 – 2022-06-25 19:00:00

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Plasticien, graphiste et motion designer, l’artiste est un spécialiste dans la réalisation de fresques qui font appel à la réalité augmentée.

Pour l’événement C’est Sud, il invente un dispositif ludique et créatif interactif.



● Un Grand coloriage interactif

Feutres et téléphones cohabitent et transforment les publics en de surprenantes créatures.

Des moments uniques à partager en perspective !



● Ateliers Masques 3D

A partir de modèles crées par Guillaumit, les enfants découpent et colorient un masque sur lequel ils viendront ajouter un sticker à scanner permettant de basculer dans la réalité augmentée. Une activité ludique 2.0 à expérimenter en famille.



● Tapis géant de jeux graphiques

Petits et grands enfants, attention aux yeux ! Un tapis, véritable œuvre graphique, propose aux participants une série de jeux au sol.

Un parcours haut en couleurs qui présente un bel exemple de l’intégration de l’art en milieu urbain.

Les Rencontres du 9e Art invitent l'artiste Guillaumit autour d'un projet événementiel collaboratif, dans le cadre de l'événement C'est Sud

