Bande Cycl’eau / Rando VTT accompagnée Corn, 20 mars 2022, Corn.

Corn Lot Corn

Guidés par David, l’hydrogéologue du Parc, vous allez chercher où se cache l’eau des causses ! Au fil des chemins (la plupart non goudronnés), vous découvrirez les formes karstiques du paysage du causse, les sources temporaires et la vallée du Célé, les falaises, les sources et la rivière. Tout un univers invisible prendra forme et le cycle de l’eau souterraine dans les causses du Quercy n’aura plus de secrets pour vous !

Circuit d’environ 16 km avec 800 m de dénivelé positif. Venir avec son VTT, son casque, une tenue adaptée et de l’eau.

INSCRIPTION >> PARC / 05 65 24 20 50

©C. Pereira

