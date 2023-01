Balèti de la Chandeleur Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Balèti de la Chandeleur

2023-02-04

Salle des fêtes de Puyricard Avenue Jean Orsini
Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 5 5 Musiques, danses et crêpes seront au programme du « Balèti de la Chandeleur » qui se déroulera le samedi 4 février 2023 à la salle des fêtes de Puyricard (Aix-en-Provence) à partir de 19h00.



Avec la Participation du groupe « Oc’Stanza » et l’ensemble « Class’ Trad » du Conservatoire d’Aix.



Buvette et Stand de crêpes salées et sucrées sur place. La tradition veut qu'en Provence le temps de Noël dure 40 jours, de la Ste Barbe (4 décembre) à la Chandeleur (2 février). Lei Farandoulaire Sestian vous proposent à nouveau de venir partager ce moment qui clôture la fin des fêtes calendales en Provence.

