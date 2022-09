Baladojura – Randonnée Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

Baladojura – Randonnée Saint-Claude, 9 octobre 2022, Saint-Claude. Baladojura – Randonnée

Gare de Saint-Claude. Saint-Claude Jura

2022-10-09 – 2022-10-09 Saint-Claude

Jura BaladoJura – Randonnée. Dimanche 9 Octobre. Montée du Reculet, 32 contours et Crêt de la neige. Dénivelée 900 M + Départ 9 h 30 à la gare de Saint-Claude. Prévoir pique-nique. Responsable : Alain. Les balades et randonnées peuvent être annulées suivant la météo. Saint-Claude

