Balade à vélo à la découverte des anciens salins de Rassuen Istres, 22 mai 2022, Istres.

Balade à vélo à la découverte des anciens salins de Rassuen Centre Educatif et Culturel Avenue Radolfzell Istres

2022-05-22 – 2022-05-22 Centre Educatif et Culturel Avenue Radolfzell

Istres Bouches-du-Rhône

Après la découverte de la nouvelle piste cyclable des Quatre Vents, les participants longeront les abords des complexes sportifs d’Audibert et de Davini par une route semi fermée à la circulation. Suivant la route de la Cabane Noire, un premier arrêt permettra de découvrir les Salins de Rassuen avec sa faune aviaire et sa flore. La randonnée se poursuivra vers l’Etang de Lavalduc et les vestiges d’un aqueduc où un commentaire historique sera fait. Le retour à Istres par le Chemin du Moutonnier permettra un arrêt instructif sur l’activité de l’ancienne usine de Rassuen (et futur site du nouveau golf istréen). La balade se terminera par les sentes du Parc de Guelfucci jouxtant la Maison du Cycle.

Découvrez Istres, les anciens salins de Rassuen et la chênaie de Lavalduc lors d’une balade à vélo encadrée par Istres Sport Cyclotourisme dans le cadre de la Fête de la Nature

tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00 http://www.istres-tourisme.com/

Après la découverte de la nouvelle piste cyclable des Quatre Vents, les participants longeront les abords des complexes sportifs d’Audibert et de Davini par une route semi fermée à la circulation. Suivant la route de la Cabane Noire, un premier arrêt permettra de découvrir les Salins de Rassuen avec sa faune aviaire et sa flore. La randonnée se poursuivra vers l’Etang de Lavalduc et les vestiges d’un aqueduc où un commentaire historique sera fait. Le retour à Istres par le Chemin du Moutonnier permettra un arrêt instructif sur l’activité de l’ancienne usine de Rassuen (et futur site du nouveau golf istréen). La balade se terminera par les sentes du Parc de Guelfucci jouxtant la Maison du Cycle.

Centre Educatif et Culturel Avenue Radolfzell Istres

dernière mise à jour : 2022-03-10 par