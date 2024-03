Back To Roots Épicerie Bio Mon P’tit Colibri Aix-en-Provence, samedi 30 mars 2024.

Back To Roots ♫♫♫ Samedi 30 mars, 20h00 Épicerie Bio Mon P’tit Colibri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T23:00:00+01:00

Rendez-vous pour un concert Live du groupe Back To Roots

Le samedi 30 Mars à Mon P’tit Colibri

Du Blues, du Rock… Du Roots

Un lieu convivial et chaleureux, un foodtruck Mozaik2gouts( Greco-Mauricien) des boissons artisanales, du saucisson, du fromag

Go Go Go pour réserver votre table sms mail facebook insta 0662773657

Entrée libre et participation libre et consciente au chapeau

_____________________________________________________________

Épicerie Bio Mon P'tit Colibri 1225 route de Marseille 13080 Luynes Aix-en-Provence 13080 Luynes Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur