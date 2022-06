Atome 33 Marseille 2e Arrondissement, 1 septembre 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Atome 33

2022-09-01 – 2022-09-15

ATOME 33 FESTIVAL EXPÉRIMENTAL



​ATOME 33, en tant que première manifestation publique organisée par Le Fonds constitue l’acte fondateur de l’association. Ce festival dévoilera au public le large spectre d’activités et de propositions artistiques que produira Le Fonds. C’est un festival d’art expérimental et pluridisciplinaire regroupant des œuvres d’art plastique de toutes natures : architecturale, graphique, cinématographique, ainsi que des manifestations d’art de la scène: théâtre, danse, concert, performance, conférence. Nous désirons créer des liens entre les différents domaines des arts et des sciences en proposant une plate-forme d’échange autour d’un thème. Celui-ci constitue un fil que nous proposons de tisser entre les



différentes performances artistiques et débats qui seront présentés au cours du festival. Cette année, le thème d’ATOME 33 sera le concept de folie. Les intervenants seront invités à débattre des liens pratiques et théoriques que l’art et la folie peuvent entretenir et à créer des œuvres en rapport avec cette thématique.



Organisation du festival



Le festival aura lieu sur les deux premières semaines du mois de septembre soit du 1er au 15 Septembre 2022. L’ouverture au public se fera toute la journée pour venir découvrir les expositions et les évènements. ATOME 33 s’articulera en trois actes.



Au cours du premier acte, le festival, en partenariat avec la Galerie Kokanas, organisera une exposition d’oeuvres d’art plastique : Concept Brut. Cette exposition présentera un dialogue entre des oeuvres d’art brut et d’art conceptuel afin de tisser des liens inattendus entre ces deux champs opposés de l’art plastique. Dans un second temps, nous présenterons une exposition inédite de maquettes architecturales : ArchiPsy. Elle sera le fruit de la collaboration entre des architectes et un comité scientifique composé d’un ensemble d’acteurs de la cause mentale. L’exposition mettra en scène leur réflexion sur des notions relatives à la psyché humaine et sur la limite entre typique et atypique.



Au cours de ces expositions, des évènements et des manifestations artistiques de toutes sortes viendront rythmer le festival. La clôture du festival lancera le coup d’envoi du troisième et dernier acte d’ATOME 33, lequel consistera en une restitution du festival via des documents multimédias : revues, diffusions de podcasts et de captations vidéos.

Première édition pour ce festival d’art expérimental.

https://www.lefonds.net/festival-atome-33

