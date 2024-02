Atelier Petite déco de printemps et de Pâques Rosheim, samedi 23 mars 2024.

Atelier Petite déco de printemps et de Pâques Rosheim Bas-Rhin

Participez à cet atelier familial et laissez libre cours à votre créativité ! Ensemble, créez de charmantes décorations printanières et de Pâques pour égayer votre foyer.

Atelier à partir de 5 ans. Les enfants de 5 à 6 ans doivent être accompagnés, la présence du parent est gratuite.

Tarif de l’atelier 23 €; tarif à la séance d’une même fratrie 20 €

Réduction si inscription à plusieurs ateliers. EUR.

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 16:00:00

10 rue des Déportés

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est elodietukel@orange.fr

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile