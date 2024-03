Atelier parents-enfants Brico’Pâques Rouffach, mercredi 27 mars 2024.

Atelier parents-enfants Brico’Pâques Rouffach Haut-Rhin

Envie de partager un moment avec votre enfant ? A quatre mains, venez fabriquer une cocotte coquetier et un œuf « surprise », puis découvrir l’histoire du plus bel œuf du monde.

A partir de 4 ans, sur inscription.

Envie de partager un moment avec votre enfant ? A quatre mains, venez fabriquer une cocotte coquetier et un œuf « surprise », puis découvrir l’histoire du plus bel œuf du monde.

A partir de 4 ans, sur inscription. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 09:30:00

fin : 2024-03-27 10:30:00

12B place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est mediatheque@cc-paysderouffach.fr

L’événement Atelier parents-enfants Brico’Pâques Rouffach a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de tourisme d’Eguisheim Rouffach