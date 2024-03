ATELIER PARENTALITE NUMERIQUE Aire-sur-l’Adour, samedi 30 mars 2024.

ATELIER PARENTALITE NUMERIQUE Aire-sur-l’Adour Landes

Samedi 30 mars à 10h

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Vous êtes parent d’un pré-ado/ado et vous vous sentez un peu démuni face à ses pratiques numériques ? Entre contrôle parental et dialogue, venez découvrir différents outils et ressources à utiliser en famille ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

Place de l’Hôtel de Ville

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

