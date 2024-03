Atelier « kitchen gravure » rue du 19 Mars 1962 Plouénan, samedi 16 mars 2024.

Atelier « kitchen gravure » rue du 19 Mars 1962 Plouénan Finistère

Le temps d’un après-midi, venez découvrir la gravure en creux! Une technique ludique et accessible à tous à base de briques de lait et de machines à pâte…

Venez dessiner, graver, encrer et imprimer ce qui vous fait vibrer avec l’aide de Solenn Hémart.

Atelier sur réservation.

À partir de 7 ans jusqu’à 99 ans… .

Début : 2024-03-16 13:30:00

fin : 2024-03-16 16:30:00

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque

Plouénan 29420 Finistère Bretagne mediatheque.plouenan@gmail.com

L’événement Atelier « kitchen gravure » Plouénan a été mis à jour le 2024-02-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX