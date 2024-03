Zul 2222 Mémorial Américain Brest, jeudi 2 mai 2024.

Tópec est un clown tendre et sauvage. Pas-trop-physicien autodidacte, dans son monologue cosmo-poétique, ni savant, ni prophétique, ce berger errant et noctambule déploiera sous nos yeux sa cartographie de taupinières, inversion et miroir de notre ciel étoilé. Ce trublion papillon nocturne nous livrera la poésie qu’il réserve habituellement à ses taupes, ainsi que sa fascination pour l’intimensité , les mouvements secrets de la terre et du ciel.

Zul 2222 est une compagnie créée en 2007 dans le pays des Vals de Gartempe et Creuse (86). Cette association réunit des artistes professionnels et des personnes désireuses de participer à des évènements culturels intenses et sensibles. Parallèlement à la diffusion de ses spectacles VibratO, Le Chant des Pavillons et les toutes récentes créations, Théâtrophone, La sonothèque nomade et Sama Leï au niveau national et international, elle propose une présence artistique et culturelle territoriale, porteuse de liens et de rencontres à échelle humaine. .

Début : 2024-05-02 06:57:00

fin : 2024-05-02

Mémorial Américain Cours d’Ajot

Brest 29200 Finistère Bretagne

