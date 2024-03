Vitamines Sea Instant Méditation Lieu de RDV de l’activité Fouesnant, jeudi 2 mai 2024.

Profitez d’un instant douceur dans une petite crique pour une initiation à la Méditation Pleine Présence ® et à la

gymnastique sensorielle.

Accordez vous un moment pour lâcher prise, être à l’écoute de votre corps et de vos sens et vous reconnecter à la nature.

LES BIENFAITS se relâcher, se ressourcer et booster son tonus pour bien commencer la journée.

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE L’ ACTIVITÉ

Il est conseillé de se munir de

– Lunette / chapeau / protection solaire

– Natte ou serviette de plage

– Coussin de méditation ou de yoga pour la 1ère partie assise (non obligatoire).

Ce cours se déroule uniquement en français à partir de 12 ans. Durée de l’activité 1h15

Rendez-vous 15 minutes avant le début de l’activité.

ORGANISATION DE L’ ACTIVITÉ durant les vacances scolaires en juillet août et en septembre.

RÉSERVATION obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 10:00:00

fin : 2024-05-02 11:15:00

Lieu de RDV de l’activité Hent Lantecoste

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne info@tourisme-fouesnant.fr

