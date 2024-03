Atelier fabrication de savons Rouffach, samedi 16 mars 2024.

Atelier fabrication de savons Rouffach Haut-Rhin

Fini les savons industriels et bonjour les savons maison ! Après quelques explications sur la saponification vous pourrez réaliser deux savons à partir de recettes simples et de quelques ingrédients naturels.

Tout public, sur inscription EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16 12:00:00

12B place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est mediatheque@cc-paysderouffach.fr

