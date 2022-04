Atelier Création de Graines Géantes Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Cahors Lot Rendez-vous samedi 21 mai :

– de 10h à 12h pour les enfants à partir de 4 ans

– de 14h à 16h pour les adultes En écho au thème du festival Cahors Juin Jardins, venez créer, avec la paysagiste Alice Freytet, des structures géantes en osier tressé qui seront exposées sur le parvis de la médiathèque. Sur inscription au 05 65 24 13 44 Limité à 15 participants Rendez-vous samedi 21 mai :

– de 14h à 16h pour les adultes ©Cahorsjuinjardins

