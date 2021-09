Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse ARY ABITTAN Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

ARY ABITTAN Zénith de Toulouse, 19 janvier 2023, Toulouse. ARY ABITTAN

Zénith de Toulouse, le jeudi 19 janvier 2023 à 20:00 POUR DE VRAI Ary Abittan divorcé, papa de trois filles et fils de deux parents angoissés, revient pour de vrai sur scène où il évoque sans tabous sa vie quotidienne avec sa sensibilité. Il égrène ses souvenirs d’enfance et sa vision du couple avec son humour survolté et délirant. Placement: Placement libre Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 56 51 80 23

Humour Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T20:00:00 2023-01-19T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Zénith de Toulouse Adresse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Ville Toulouse lieuville Zénith de Toulouse Toulouse